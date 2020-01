Verlies van bluswagens splijt de Achterhoek

Maar in Doetinchem en Oost Gelre vinden de burgemeesters dat de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) niet anders kan.



Om alle bluswagens in de Achterhoek te houden zijn jaarlijks miljoenen extra nodig van de 22 gemeenten binnen de veiligheidsregio. Het bestuur van de VNOG, met daarin de burgemeesters van de deelnemende gemeenten, neemt woensdag een besluit over de plannen.



De Aaltense burgemeester Anton Stapelkamp is faliekant tegen en noemt de voorstellen ‘onacceptabel’. Volgens hem wordt het onveiliger in de Achterhoek door de voorgestelde inkrimping en komt er meer werkdruk voor de brandweervrijwilligers. Dat is onverantwoord, stelt hij. De posten in Aalten en Dinxperlo verliezen elk een bluswagen.