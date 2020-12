Verlof ziekenhuispersoneel ingetrokken om snelle stijging opnames door corona

Volgens Bertine Lahuis, voorzitter Regionaal Overleg Acute Zorgketen Oost, waaronder ook het Achterhoekse Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem valt, kan niet meer de maximale kwaliteit van zorg worden geleverd. ,,Deze constatering valt ons bijzonder zwaar. Immers als ziekenhuis, huisarts, verpleegkundige en artsen willen we de beste zorg leveren, mensen beter maken. Ik doe nogmaals namens al mijn collega’s in de regio en daarbuiten een beroep op een ieder die plannen maakt voor de Kerst en voor Oud & Nieuw: vier het thuis, in klein gezelschap. Draag niet bewust bij aan verdere besmetting; corona kan ook úzelf treffen, uw moeder, uw oma, uw kind. En u wilt toch dat er ook voor u ruimte is om de beste zorg te krijgen! We wensen u het beste. Laten we zorgen voor elkaar, en dat betekent de regels respecteren, hoe lastig ook.”