Vermeende drugsdealer mag jaarwisseling thuis in Doetinchem vieren

ZUTPHEN / DOETINCHEM - ,,Dank u wel. Dank u wel.” De 29-jarige Doetinchemmer bedankte de rechtbank vrijdag tot tweemaal toe nadat hij te horen had gekregen dat hij later op de dag vrij zou komen.

Hij zat een paar maanden vast op verdenking van het dealen van hard- en softdrugs in Doetinchem en Doesburg, tussen januari 2017 en augustus 2018. Het zou daarbij gaan om cocaïne, xtc en wiet.

Zijn advocaat betoogde tijdens de pro formazitting dat het persoonlijk belang zwaarder zou moeten wegen dan het strafrechtelijk belang. Zij vroeg om een schorsing van de voorlopige hechtenis en daar ging de rechtbank in mee.

Belastende verklaringen

De advocaat hield de rechtbank onder meer voor dat de medeverdachten inmiddels allemaal op vrije voeten zijn. Verder stelde ze dat haar cliënt met name vastzit vanwege belastende verklaringen van getuigen en medeverdachten. ,,Observaties, telefoontaps en een doorzoeking duiden niet op handel. Bovendien kun je vraagtekens zetten bij de diverse verklaringen. Tevens is het niet zo dat mijn cliënt, zoals het Openbaar Ministerie wil doen voorkomen, de kwade genius in deze zaak is. De man die zwakbegaafde medeverdachten voor zich zou hebben laten lopen. Dat beeld klopt niet.”

Als het aan de officier van justitie had gelegen was de Doetinchemmer tot aan de inhoudelijke behandeling van de zaak op 26 maart in de gevangenis gebleven. De officier vond de verdenking te ernstig. ,,Het gaat om het dealen in harddrugs over een lange periode.”

Naar huis

Ook wees de officier op een recente veroordeling. Het verzet tegen de schorsing van de voorlopige hechtenis leverde niets op waardoor de Doetinchemmer de jaarwisseling thuis kan doorbrengen.