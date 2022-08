Vermist 16-jarig meisje weer terecht

Fietsen langs zonnebloem­lin­ten en welkome verfris­sings­pos­ten

GEESTEREN - Een rand zonnebloemen langs de maïs of langs je tuin is een plus voor bijen en hommels. En vervolgens voor zwaluwen en andere vogels. Biodiversiteit! In het kader van het 25-jarig bestaan van de Vereniging Agrarisch Natuurbeheer (VAN) Berkel en Slinge keken gisteren 178 fietsers naar het resultaat.

14 augustus