Vermiste Duitse hond duikt in Meddo, 60 kilometer van huis

Hond Ella liep begin juni weg van haar baasjes en werd enkele dagen geleden gesignaleerd in Harreveld, Lichtenvoorde en later in Winterswijk-Meddo. De dierenambulance kwam in actie toen zaterdag een hond was gevonden in Meddo.



De eigenaar van een paar stallen in Meddo had opgemerkt dat een doos met vogelvoer was aangevreten. Zaterdag zag hij een hond naast de schuur liggen. Hij benaderde haar rustig en wist de hond te vangen. Medewerkers van de Dierenambulance Doetinchem/Winterswijk wisten vast te stellen dat het inderdaad ging om de vermist Ella.



De Duitse eigenaren hebben hun hond direct opgehaald. ‘Toen Ella de stemmen hoorde van de baasjes én ze ze ook nog zag, zou de dierenambulance te klein worden, zo blij was ze. Een jank en blaf serenade!’, schrijft een medewerker van de dierenambulance op Facebook.