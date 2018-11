Vermiste kat Minoes (7) na vier jaar terug naar baasje

Koning Willem Alexander op bezoek bij boeren in Diepenveen en Joppe

27 november Koning Willem Alexander heeft vanochtend samen minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een werkbezoek gebracht aan twee melkveehouderijen in Joppe en Diepenveen. Het werkbezoek stond in het teken van de kringlooplandbouw. Hierbij komt zo min mogelijk afval vrij, is de uitstoot van schadelijke stoffen zo klein mogelijk en worden grondstoffen en eindproducten met zo min mogelijk verliezen benut.