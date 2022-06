Vermiste man in Breedenbroek dood aangetroffen na massale zoektocht door politie

De politie zette donderdag groot in op de ‘urgente vermissing’ van de man, nadat zijn auto verlaten werd gevonden langs de Terborgseweg. Op de grond zochten meerdere agenten en werd een speurhond ingezet in de zoektocht naar de vermiste, ook hing er een politiehelikopter in de lucht die meezocht.



De zoektocht leverde donderdag aanvankelijk niks op, maar vrijdag kwam het bericht dat de man ‘helaas niet levend aangetroffen’ was door agenten.



Waar de man precies is gevonden en wat de omstandigheden zijn rond zijn overlijden, is nog niet bekendgemaakt. Ook zijn leeftijd en woonplaats zijn nog niet gemeld.