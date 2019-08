Vernielingen aan openluchttheater Engbergen: ‘Het probleem is dat je daar zo anoniem bent’

Openluchttheater Engbergen ligt verscholen in het gelijknamige natuurgebied. Het dateert uit de jaren 50 van de vorige eeuw. Jarenlang werden er allerhande uitvoeringen gegeven en was het een populaire plek. Tot er aan het begin van deze eeuw wat de klad in kwam. Dat veranderde toen een nieuwe groep vrijwilligers er in 2012 nieuw leven inblies.



Sindsdien is het openluchttheater en het terrein er omheen flink onder handen genomen en wordt er steeds weer een aantrekkelijk programma samengesteld. ,,Maar nu beginnen we weer de verkeerde aandacht te trekken’’, zegt Berentsen. ,,Het probleem is dat je daar zo anoniem bent. Overdag zijn er genoeg mensen. Wandelaars, sporters, noem maar op. Maar ‘s avonds is er niemand en ziet niemand je.’’



Berentsen heeft zijn hoop gevestigd op de komst van de glasvezelkabel. ,,Binnenkort hebben we hier eindelijk snel internet en kunnen we bewakingscamera's ophangen. Hopelijk schrikt dat af.’’