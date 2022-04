Vernieuwde Kruidenhof te Mallum - mét toevoeging BIO - heropent zaterdag voor het publiek met open dag

Tegenover de Mallumse watermolen was vroeger het zwembad. Nadat de Berkel vanaf de jaren 50 werd gekanaliseerd ontstond hier een ‘eiland’ tussen de oude Berkeltak en de nieuwe, gekanaliseerde loop van de rivier. Op de plek van het zwembad werd een tennisbaan aangelegd. Inmiddels ook voltooid verleden tijd. Vanaf 2003 ontstond hier Kruidenhof te Mallum. Dik vijftien jaar later is een begin gemaakt met de upgrading. En dat willen de vrijwilligers achter Kruidenhof te Mallum bewust blijven doen.

Hagens: „Van slecht geïsoleerd en met een verwarmingsinstallatie die op zijn eind liep is nu alles verduurzaamd. Het gebouw is multifunctioneel gemaakt. Wat hier aan vrijwilligersexpertise in is gestoken en ook door bedrijven is bijgedragen, dat is enorm.” Tobias Geerdink: „De tuin is uitgebreid. Via de vlonder aan de Berkel, maar ook het voedselbos.” Hagens: „De Kruidenhof heeft een enorme potentie. Als je hier voor een vergadering of cursus samenkomt, dan raak je snel geïnspireerd.”