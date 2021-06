Vernieuwde schoolplein van SO Klein Borculo is niet zomaar een plein: ‘Even lekker hangen en niets doen’

Primeur Jazz Moves festival in openlucht­the­a­ter Eibergen in één keer raak. Ook Sven Hammond geniet volop

27 juni EIBERGEN – De verlossing van de pandemie is in Eibergen gevierd met het eerste jazz-spektakel in de historie van het Openluchttheater. Ruim 400 bezoekers en een reeks topartiesten in de fris geschilderde muziekkoepel namen het werk van de coronamuis op de koop toe. Goed nieuws voor de liefhebber: Jazz Moves Festival is een blijvertje.