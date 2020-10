Vernieuwde stations nodig in Wehl en De Huet voor sneltrein

Hoe één busrit de dementie-afdeling in Gorssel veranderde: ‘Mensen zaten opgesloten als criminelen’

24 oktober Even de deur niet uit mogen, is in deze coronatijd niet vreemd meer. Maar voor bewoners op een gesloten dementie-afdeling is het vaak de harde realiteit. De deur van de afdeling zit op slot. Alleen personeel en soms een bezoeker kent de code. Na een inspiratiereis naar Duitsland besloot woonzorgcentrum De Borkel in Gorssel dat het anders moest: De deuren moeten open.