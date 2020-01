Vernieuwende dominee maakt saaie kerk weer hip met The Beatles, Queen en taart

Er klinken geluidsfragmenten van bands als The Beatles, Queen en U2. Op het nummer Morning has Broken van Cat Stevens wordt een Achterhoekse tekst gezongen. Dominee Hans Hinkamp (57) viert zijn 25-jarig jubileum in de Johanneskerk in Lichtenvoorde, op zondagochtend. Het godshuis zit bomvol.



,,Hij is vernieuwend, maar heeft wel principes. Carnaval in de kerk, dat zal hier niet gebeuren”, zegt pr-medewerkster Janette van Egten. En tijdens de dienst zegt Sjors Tamminga namens de kerkenraad: ,,Ik ben zo blij met jou. Er is zoveel mogelijk hier in deze kerk, met activiteiten die eigenlijk niet kunnen.”



Lees verder onder de foto.