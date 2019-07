Vernieuwing: digitalisering van de zorg onvermijdelijk

In de nieuwbouw van het Slingeland Ziekenhuis aan de A18 komt een monitoringsafdeling, waar medewerkers voortdurend op schermpjes turen. Belangrijke medische informatie van mensen die moeten worden geopereerd of net geholpen zijn verschijnt constant in beeld. Groot verschil met nu: de patiënt is gewoon thuis en niet in het ziekenhuis.



De digitalisering van de gezondheidszorg is geen science fiction, of een hobby van doorgedraaide techneuten. Ze is bittere noodzaak, zeggen Erwin Bomers en Malou Peppelman van Santiz (Slingeland en Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk). ,,We weten dat we in de zorg in de Achterhoek over vijf jaar een personeelstekort van twintig procent hebben door de krimp. Werken op de huidige manier houden we alleen om die reden al gewoon niet vol. Probeer de roosters maar eens rond te krijgen.’’