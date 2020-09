Verongelukte Lochemers Imme (19) en Kjell (15) krijgen indrukwekkend eerbetoon van dorpsgenoten

Vertrekpunt van de herdenkingstocht is Rondhouthandel Roesink. Het stuk grond naast het woonhuis van de familie Roesink staat voorafgaand aan de herdenking vol met mensen en trekkers. De schatting is zo'n 130 tot 140 stuks. Voor eigenaresse Ria Roesink is het een kleine moeite het veld beschikbaar te stellen. ,,Het is het minste wat je kunt doen.’’ Haar kleinzoontje heeft geholpen met de inrichting van het veld. In ruil voor zijn inzet mag hij mee met de stoet.