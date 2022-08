Verongelukte Zelhemmer (26) werkte bij zalencentrum Nijhof: ‘Voor altijd in ons hart’

Radstake zet streep door Achterhoek­se Oktober­fees­ten: ‘We zouden de entree­prijs moeten verdubbe­len om het rendabel te houden’

HEELWEG - ‘Hyperinflatie’, een daardoor fors hogere ticketprijs en het feit dat corona nog altijd rondwaart. Voor De Radstake in Heelweg staan er zoveel seinen op rood, dat besloten is de jaarlijkse Achterhoekse Oktoberfeesten (zaterdag 8 oktober 2022) af te gelasten. ,,Het was een lastige keuze, maar we moeten wel.”

17 augustus