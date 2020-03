Veroordeelde zorgdirecteur gebruikte sociale werkplaats Winterswijk als dekmantel voor drugslab

Borculose leveran­cier beleeft topdrukte door coronavi­rus

8 maart BORCULO - Desinfectiemiddelen, mondkapjes, vitamine C-pillen en paracetamol; het vliegt op dit moment de schappen uit. Dat merken ze ook bij leverancier Holland Pharma uit Borculo. „Wat we van sommige producten normaal in een heel jaar verkopen, doen we nu in een paar dagen.”