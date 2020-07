Veroorzaker (73) dodelijk ongeluk met fietsster in Varsseveld krijgt boete

VARSSEVELD - Een 73-jarige man uit Varsseveld is vrijdag door de rechtbank in Zutphen veroordeeld voor het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval in zijn woonplaats. Hij moet 1.000 euro boete betalen. Daarnaast krijgt hij een voorwaardelijke rijontzegging van 2 maanden, met een proeftijd van 3 jaar.

De man reed in september vorig jaar met zijn auto in de bebouwde kom van Varsseveld. Toen een fietsster van rechts kwam, gaf hij haar geen voorrang. Een botsing volgde. De man zag de vrouw pas toen hij na de botsing uitstapte. Volgens de rechter heeft de man zijn aandacht onvoldoende bij het verkeer gehad. De fietsster overleed in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

Last van de zon

Tijdens de zitting verklaarde de man dat hij last had van de zon en daarom de fietsster niet had gezien. Dat vindt de rechtbank niet aannemelijk. Bij de politie verklaarde hij juist dat hij daar géén last van had gehad, de zonneklep had hij niet naar beneden gedaan.

De advocaat van de man wilde nader onderzoek naar het ongeluk, maar dat werd afgewezen.

De man veroorzaakte een verkeersongeval doordat hij niet goed oplette, zegt de rechtbank. ‘De nabestaanden van het slachtoffer is onherstelbaar leed aangedaan. Ook al heeft de man de gevolgen van zijn handelen niet gewild, door zijn toedoen is een ander het leven ontnomen. De man zal die last verder moeten dragen’.