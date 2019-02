Verosol Eibergen verkocht, Coulisse Enter met Denen in zee

EIBERGEN/ENTER – De Deense multinational Kvadrat neemt raambekledingfabrikant Verosol in Eibergen over en begint tegelijkertijd een joint-venture met branchegenoot Coulisse in Enter: Kvadrat Shade.

Verosol

De overname van Verosol in Eibergen werd woensdag beklonken. Verosol produceert gemetalliseerde rolgordijnen, lamellen en plisségordijnen, die aan de achterzijde zijn voorzien van een flinterdun laagje aluminium. Hierdoor houdt deze zonwering de warmte bijna net zo goed buiten als buitenzonwering en wordt er in de winter energie bespaart.

Verosol kwakkelt de laatste jaren. In de periode 2013-2017 leed het bedrijf een nettoverlies van in totaal vijf miljoen euro bij jaaromzetten die rond de 25 miljoen euro lagen. In 2017 was er een nettowinst van een miljoen en vorig jaar werd break-even afgesloten bij een omzet van 24 miljoen. De werkgelegenheid is er in tien jaar tijd gedaald van 240 naar 150 man. Paradepaardje van Verosol is CrystalScreen, lamellen en rolgordijnen van fiberglas en pvc-vrij.

Beursnotering gestaakt

Verosol was in het verleden één van de merken van het roemruchte Twentse textielconcern Blijdenstein-Willink. Versol werd in 1963 bedacht door de Rotterdamse scheepsbouwer Cornelis Verolme als een nieuw type zonwering voor wolkenkrabbers. Begin jaren zeventig nam Blijdenstein-Willink het product over van Verolme. De assemblage van de gordijnen gebeurde tot 2008 in Enschede en verhuisde toen naar Eibergen, waar het werd samengevoegd met de andere activiteiten van Verosol. Bij die verhuizing werd ook de naam van Blijdenstein-Willink, dat tot 2006 nog genoteerd was aan de Amsterdamse effectenbeurs, veranderd in Verosol. Voor Kvadrat is Verosol de tweede acquisitie in deze regio. Eerder nam het Deense bedrijf al weverij Gaudium in Winterswijk over. Verosol was sinds 2006 eigendom van investeringsmaatschappij Wagram en denkt onder de vlag van Kvadrat - een topspeler in de markt - weer te kunnen groeien.

Coulisse

Topman Anders Bryiel van Kvadrat tekende woensdag niet alleen het koopcontract van Versol, hij zette in Enter zijn handtekening onder de oprichtingsovereenkomst van een gezamenlijk bedrijf met Coulisse, eveneens producent van raambekleding: Kvadrat Shade.

Coulisse (180 werknemers) is het bedrijf van Christiaan en Maurice Roetgering. De broers bouwden het sinds 1992 uit tot een onderneming, met 180 werknemers, die in 2017 de grens van 100 miljoen omzet passeerde. Kvadrat, dat vorig jaar een halve eeuw bestond, maakt raambekleding, maar ook gordijnen, kussens akoestische panelen en levert bijvoorbeeld de stoffen voor de bekleding van bepaalde modellen van Jaguar en Landrover. Het bedrijf (700 werknemers, 181 miljoen euro omzet) bedient de bovenkant van de markt en werkt samen met bekende ontwerpers.

Nieuwe klantengroep

Met Kvadrat Shade gaat de Twents-Deense combinatie zich richten op een specifieke klantgroep: architecten en grote bedrijven. Zo voorzag Kvadrat kantoren van Google van raambekleding. Maar Kvadrat is relatief klein in rolgordijnen en zoekt daarin de samenwerking met Coulisse. „Binnen Kvadrat Shade leveren zij het doek en het design en wij de techniek; we hebben patenten op een aantal systemen.” Maurice Roetgering: „Via Kvadrat komen we aan tafel bij klanten waar we anders geen entree hebben.”

Ook Verosol in Eibergen gaat bijdragen: het bedrijf gaat doek leveren aan Kvadrat Shade. De ambities van Dutch Shade zijn groot: „We gaat in het eerste jaar voor acht miljoen omzet en willen dat in de jaren die volgen steeds verdubbelen”, zegt Anders Bryiel.