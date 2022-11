Verpauperd schoolgebouw in Neede gaat tegen de vlakte

Het gaat om de oude locatie van MaxX Onderwijs. De school op de hoek van de Wheemersraat en de Stationsweg staat al jaren leeg en is verpauperd. Rondom de school schiet het onkruid omhoog en de gemeente moet er voor de veiligheid nog steeds geld in stoppen. Volgens Berkelland is het gebouw niet meer van deze tijd en is het ook niet meer op te knappen zodat het weer gebruikt kan worden. Bovendien is het een lelijke puist in de wijk.