Verplaatsing Verhaegh van Dennenoord naar Groenlo: ‘Het is nu of nooit’

Eind vorig jaar brak de gemeente Winterswijk de onderhandelingen met Verhaegh Trading af, voor verplaatsing naar het industrieterrein in Groenlo. Het zwaar industriële recyclingbedrijf op het voormalige woonwagenkamp in Winterswijk is de gemeente al jaren een doorn in het oog. Klagende buren en een recreatieplas op een steenworp afstand maken het bedrijf totaal ongeschikt voor die plek middenin het groen.



Daar is eigenaar Jan Verhaegh het roerend mee eens : ,,Dennenoord is geen optie meer voor ons. Het regionale industrieterrein De Laarberg in Groenlo is het enige alternatief, want in Winterswijk is geen plaats voor ons. Als de onderhandelingen nu niet lukken is het over en uit.”