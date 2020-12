Verpleeghuis Vredense Hof in Winterswijk krijgt nieuwe locatie vlak bij centrum

Op de voormalige spoorzone, naast de sporthal en het Gerrit Komrij College, wordt een hectare grond ingeruimd voor het verpleeghuis van de overkoepelende stichting Marga Klompé, die al lange tijd op zoek is naar een nieuwe locatie.



De nieuwe Vredense Hof moet een centrum met 96 wooneenheden worden, zo dicht mogelijk bij het centrum. Bewoners en hun familieleden hebben aangegeven graag even het centrum van Winterswijk in te willen lopen. De huidige plek van de Vredense Hof, bij de Vredenseweg, ligt te ver weg van het centrum. Het verzorgingshuis dat daar staat bestaat gedeeltelijk uit tijdelijke huisvesting en is aan vervanging toe.



Eerdere plannen voor een verhuizing naar de Wooldseweg liepen in juni vast, tot teleurstelling van de stichting Marga Klompé.