Verpleegkundige die relatie met patiënte begon voorwaardelijk geschorst

Een voorwaardelijke schorsing van de inschrijving in het BIG-register noodzakelijk, om herhaling te voorkomen, zo oordeelt het tuchtcollege. Elke zorgverlener moet ingeschreven staan in het BIG-register om bevoegd aan het werk te kunnen. De tijdelijke schorsing van de man geldt per 4 april en zijn proeftijd loopt tot en met 9 april 2021.



Het tuchtcollege verwijt de man dat hij een relatie is gestart met de patiënte en daar zijn leidinggevende of collega’s niet over heeft ingelicht. Bovendien was er sprake van een afhankelijke situatie tussen de twee. ‘Wederkerigheid binnen de zorgrelatie zorgt ogenschijnlijk voor een bepaalde mate van gelijkwaardigheid. Dit is echter geen gelijkheid. De zorgvrager verkeert altijd in een afhankelijke positie en heeft de zorg van de zorgverlener nodig’, schrijft het tuchtcollege in de uitspraak.