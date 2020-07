Verpleegkundige Liset legt de eed af op rode loper voor het huis in Eibergen

Liset Boeijink heeft het diploma Verpleegkunde binnen. Dat wist ze uiteraard al, maar nu weet de hele buurt het. Want Irmgard Eslinghorst van het Graafschap College draait in gezelschap van de collega’s Karin en Erik met een hoop getoeter en nog meer ballonnen aan de auto de Statstukke in Eibergen op.

Rode loper

Om voor het huis van de familie Boeiijnk halt te houden. De rode loper wordt uitgeladen, er wordt een tafeltje tevoorschijn getoverd en in een handomdraai is er een versierde setting gecreëerd waarin de dochter des huizes haar diploma in ontvangst neemt.

Quote Iedereen vindt het fijn om elkaar nog een keer in het echt te ontmoeten na heel veel online contact Irmgard Elsinghorst, Graafschap College

Zo geldt ook voor docenten dat zij ondanks de beperkingen van coronatijd toch op bevredigende wijze afscheid kunnen nemen van weer een lichting studenten. ,,Het is eigenlijk best leuk om het op deze manier te doen”, merkt Irmgard Elsinghorst op. De studieloopbaan begeleider (SLB’er) van Liset geeft aan dat iedereen het fijn vindt om elkaar nog een keer in het echt te ontmoeten na heel veel online contact.

Niet minder leuk

,,Dat geldt ook voor de collega’s onderling. Ofschoon je dit eigenlijk niet moet willen gezien de ellende die corona veroorzaakt , doen we vandaag met plezier een rondgang langs de geslaagden. In plaats van dat studenten naar school komen voor de uitreiking, komt de school bij de student. Bovendien beleven leerlingen dit moment doorgaans alleen met hun ouders op school, nu is een hele buurt deelgenoot van dit heugelijke moment en zie je ook dat opa en oma van de partij zijn. Het is weer eens wat anders, maar zeker niet minder leuk.”

Volledig scherm Liset Boeijink legt op de rode loper bij de voordeur de eed af. Even later mag ze haar diploma Verpleegkunde in ontvangst nemen. Zo ontvingen enkele tientallen studenten van het Graafschap College deze week op even ludieke als officiële wijze hun diploma. © Buurt Statstukke

Eed afleggen

Als de rode loper tot de voordeur is uitgerold en het tafeltje staat, moet Liset eerst de eed afleggen om haar brevet van geschiktheid na 4 jaar niveau 4 Verpleegkunde binnen te slepen. Ze belooft het allemaal waarlijk ze wordt geholpen door God almachtig. Het hoort bij beroepen in de zorg.

En nu feesten! ,,We houden het klein met een paar vriendinnen. En coronaproof”, verzekert Liset, die sinds vorige week een baan heeft bij het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. ,,Ik kon meteen beginnen. Daar ben ik heel blij mee. In augustus heb ik een weekje vrij en voor de rest ga ik lekker werken.”

De loper en het tafeltje worden weer ingeladen en de docenten gaan op weg naar het volgende adres. ,,Dat zijn er in totaal zo’n 40 in Eibergen, Rekken, Groenlo, Winterswijk en Aalten. We zijn dus nog wel even onderweg.”