Verrassend Eibergen Box slaat aan: uitverkocht succesnummer wordt in 550-voud rondgebracht

VideoEIBERGEN - Een groep ondernemers in Eibergen heeft de Verrassend Eibergen Box als project bedacht. Vol moois, lekkers, praktisch of anders bijzonders. Het idee was om zo’n 150 van die dozen te vullen. Maar het project sloeg zo aan, dat uiteindelijk ruim 550 dozen zijn verkocht. De box is daarmee helemaal ‘uitverkocht’.

Vrijwilligers van onder meer verenigingen brengen de verkochte dozen rond bij de kopers of mensen voor wie de doos als cadeau is besteld. Deze maandagmorgen - als óók de meeste ‘essentiële’ winkels nog dicht zijn - is het een komen en gaan van vrijwilligers om de dozen vanuit het verzamelpunt in de Kluiversgang richting gelukkige ontvangers te transporteren.

Man, vrouw, brons, zilver en goud

Mede-initiatiefnemer Wouter Emsbroek: „Iedereen krijgt een mix van gedoneerde en betaalde producten. Je kon qua prijs kiezen uit drie waardecategorieën: brons, zilver en goud. Verder kon je aangeven of de box voor een man of vrouw bedoeld is, of gemengd. Daar wordt dan bij een deel van de producten qua doelgroep rekening mee gehouden. Extra bijzonder is eigenlijk ook de doos zelf, waarin alles zit. De box zelf dus. Die is door cliënten van Estinea met de hand bedrukt. In drie kleuren met verschillende mallen, en met een brandmerkje beneden op de hoek.”

Warm hart

‘Met het aankopen van deze box laat u zien dat u ons, de Eibergse ondernemers, een warm hart toedraagt in deze lastige coronaperiode. Wij vinden het geweldig dat u in deze tijd aan ons denkt’, staat in een bedankbriefje te lezen dat ontvangers in de doos aantreffen.

Tussen de rijen opgestapelde boxen in een leeg winkelpand aan de Kluiversgang staat deze ochtend ook nog een extra rijk versierde, grotere doos. Emsbroek: „Je kon bij het bestellen van de Verrassend Eibergen Box voor 1,50 euro meeloten voor de diamanten box. Vrijdag heeft de burgemeester daarvoor de winnaar getrokken, onder toeziend oog van een notaris. De winnares krijgt de box vandaag thuisbezorgd.”

Volledig scherm De ondernemers Wouter Emsbroek en Bianca Leppink met de diamanten Verrassend Eibergen Box tussen zich in voor een deel van de 'gewone' boxen in de opslag. © Peter Zandee