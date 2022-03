Verrassende vondsten bij vervangen van riool in Doesburg

DOESBURG - Munten, een schoen uit de 14de eeuw en een stuk van een kerkklok, vermoedelijk tijdens het beleg van de Fransen in 1672 op de grond beland. Dat en meer is gevonden tijdens de aanleg van een nieuw riool in Doesburg.

Het riool in de oude binnenstad is in 2019 en 2020 vervangen en omdat werd verwacht dat er bijzondere voorwerpen in de grond zouden zitten is er archeologisch onderzoek verricht. Archeoloog Bert Fermin heeft het onderzoek en de bevindingen uitgebreid beschreven in het rapport ‘Een archeologische speurtocht van Koepoort tot Meipoort’, dat recent met de adviescommissie cultuurhistorie van Doesburg is gedeeld. Deze reageert zeer enthousiast.

Volgens Paul le Blanc, lid van de adviescommissie en secretaris van de Doesburgse monumentenvereniging, heeft het archeologische onderzoek opnieuw een deel van de Doesburgse geschiedenis blootgelegd. Letterlijk en figuurlijk. ,,Het onderzoek heeft veel verrassends opgeleverd”, stelt hij.

Bronzen klok uit Martinikerk

Bij de oude stadsmuur die aan de Lindewal naar boven kwam, werd een stuk van een kerkklok gevonden. Het fragment van ruim 8 bij 4 centimeter met gotische letters is zeer waarschijnlijk afkomstig van de bronzen klok die tot 1672 in de Martinikerk hing. Archeologen denken dat het fragment, mede door het gebruikte lettertype, onderdeel was van de klok die tussen 1493 en 1517 in de Martinikerk is opgehangen. De klok moet in 1672 of 1673 op de grond zijn beland door toedoen van de Fransen die Doesburg innamen.

Volledig scherm Stukken van een bronzen kerkklok, gevonden tijdens archeologisch onderzoek in Doesburg. © Bert Fermin

Bijzonder was ook de vondst van een leren schoen uit de 14de eeuw in de Hoogestraat. Het ging om een compleet leren bovenblad met een knoopje dat als bevestiging was gebruikt. Verder werden er onder andere oud aardewerk, glas en munten gevonden. De oudste munt die naar boven kwam is een Hollandse duit uit 1714.

Al het vondstmateriaal bevindt zich nu in het depot voor bodemvondsten in Zutphen, een gemeente waarmee Doesburg samenwerkt als het aankomt op archeologisch onderzoek. Het lijkt Le Blanc leuk als enkele vondsten in Doesburg tentoongesteld worden. Wellicht in streekmuseum De Roode Tooren of in het stadhuis, na de grootscheepse renovatie in 2023. Dan wordt ook het mammoetbekken dat in 2019 in de IJssel bij Doesburg is gevonden tentoongesteld.

Quote Er komt in Doesburg van alles naar boven. Vooral de gebruiks­voor­wer­pen van vroeger spreken tot de verbeel­ding Paul le Blanc

Het ene archeologisch onderzoek in Doesburg is nog niet afgerond of een volgende dient zich aan. Begin dit jaar zijn archeologen bezig geweest in de Meipoortstraat en Koepoortstraat, die heringericht worden. Het rapport voor die locatie is nog niet beschikbaar. Le Blanc kijkt er naar uit. ,,Er komt in Doesburg van alles naar boven. Vooral de gebruiksvoorwerpen van vroeger spreken tot de verbeelding.”

Volledig scherm Een schoen uit de 14e eeuw, gevonden tijdens archeologisch onderzoek in Doesburg. © Bert Fermin

Volledig scherm Oude munten, gevonden tijdens archeologisch onderzoek in Doesburg. © Bert Fermin

Volledig scherm Archeoloog Renske den Boer in 2019 aan het werk in Doesburg, waar een oude stadsmuur wordt blootgelegd. © Jan Ruland van den Brink