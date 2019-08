Verrassing: Adrie krijgt serenade voor 60 jaar bij Concordia Beltrum

video Harmke uit Laren leidt kwetsbare vrouwen in grootste vluchtelin­gen­kamp ter wereld op tot videojour­na­list

11:00 Zo sta je in Nederland uit te leggen hoe je het beste zakelijk kunt vloggen en het moment erop sta je in Bangladesh in het grootste vluchtelingenkamp ter wereld je kennis op het gebied van mobiele journalistiek over te brengen om kwetsbare vrouwen een stem te geven. Om verhalen uit het vluchtelingenkamp naar buiten te kunnen brengen. Het is in een notendop de zomer van Harmke Oudenampsen, mede-oprichter van Zakelijk in Beeld, videotrainer en mobiel journalist uit Laren.