Verrassing voor personeel koffiebedrijf Winterswijk: ‘De koningin komt zo ons nieuwe pand openen’

VideoWINTERSWIJK - Dat er een hoogwaardigheidsbekleder naar Hesselink Koffie in Winterswijk zou komen, was bekend onder het personeel. Maar dat niemand minder dat koningin Maxima speciaal naar de Achterhoek zou komen om het flink vernieuwde pand te openen, was tot een uur voor aankomst een verrassing.

De vorstin, die zich rond het middaguur bij het familiebedrijf meldde, werd feestelijk ontvangen door onder meer eigenaar Gerrit Hesselink, zijn vrouw Carli, zoon Roel en burgemeester Joris Bengevoord. Onder het genot van een dubbele espresso werd Maxima door hen bijgepraat over het bedrijf.

Gerrit Hesselink is alweer de vierde generatie die leiding geeft aan het bedrijf. Onder zijn leiding is het 135-jaar oude merk uitgegroeid tot een internationale speler die duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan. Dat is onder meer te zien aan het vernieuwde pand dat volledig CO2-neutraal is. Maar ook aan de klimaatvriendelijke productie.

Volledig scherm Koningin Maxima samen met eigenaar Gerrit Hesselink. © Jan Ruland van den Brink

Om daar uitleg over te geven, stonden op verschillende plekken in de fabriek werknemers klaar om koningin Maxima tekst en uitleg te geven. Waaronder Wilma Beemers en Helma Stemerdink. Een duo met kennis van zaken, want beide dames werken al meer dan 20 jaar bij de firma.

,,Het was wel even spannend hoor, om de koningin ineens voor je te hebben staan. Eigenlijk dachten we dat de commissaris van de koning zou komen”, laat Stemerdink naderhand weten. Van die spanning was tijdens het kortstondige gesprek weinig te merken. ,,We hadden ons wel even voorbereid hoor, je wil natuurlijk niet met de mond vol tanden komen te staan.”

Volledig scherm In de fabriek kreeg Maxima uitleg over de productie bij Hesselink Koffie. Onder meer van Helma Stemerdink (op de voorgrond) die de vorstin uitleg gaf over het verpakken van de koffie. © Jan Ruland van den Brink

De komst van de koningin is de kers op de taart van een plan dat twee jaar geleden al in gang werd gezet. Eigenlijk was het de bedoeling om Maxima al een jaar eerder in Winterswijk te mogen ontvangen, maar dat ging niet door de corona-crisis.

Na de rondleiding door de fabriek, het koffielaboratorium en een gesprek met leveranciers en klanten van Hesselink, eindigde het feestelijke bezoek met een toespraak van Gerrit Hesselink en het plantten van een klimaatboom in de tuin van het bedrijf. Veel tijd om na te praten met de vorstin was er helaas niet, want ze moest snel door naar het volgende bezoek.

Volledig scherm In het koffielaboratorium werd de koffie van Hesselink geproefd. © Jan Ruland van den Brink

Volledig scherm Na de rondleiding, gesprekken en het planten van de boom was het tijd voor champagne. © Jan Ruland van den Brink