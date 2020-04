Verrassingspakketje naar ‘opnieuw opgesloten’ oud-Winterswijkse Johanna Reiss in New York

Geen Farm & Country Fair, jubileume­di­tie schuift door naar 2021

12:44 IJZERLO - De 25ste editie van de Farm & Country Fair gaat in juni niet door. Verplaatsen naar het najaar is voor de organiserende familie Ruesink geen optie. ,,Dat moeten we niet doen”, zegt Joke Ruesink. ,,Het was voor ons snel duidelijk: de Farm & Country Fair wordt nu van in het laatste weekend van juni 2021 gehouden, van 25 tot en met 27 juni.”