Verscherpt toezicht op SKB en Slingeland is opgeheven

Het toezicht was vorig jaar ingesteld na het conflict tussen de twee ziekenhuizen waardoor grote bestuurlijke onrust was ontstaan. In het afgelopen half jaar is er regelmatig contact geweest met de inspectie bij zowel het ziekenhuis in Doetinchem als in Winterswijk. De ziekenhuizen zijn na de mislukte fusie sinds 1 januari weer zelfstandig.

Acute zorg

Half december heeft de inspecteur een laatste bezoek gebracht aan het SKB. Naast de bestuurlijke situatie had de inspecteur ook aandacht voor de wijze waarop de acute zorg in het SKB georganiseerd is. De inspecteur heeft daarover met diverse medewerkers van het SKB gesproken en heeft de zorgbeleidsplannen voor de acute zorg beoordeeld.

,,Hij heeft aangegeven dat hij hierover zeer tevreden is en dat helder is waar welke patiënt het beste terecht kan", laat Marja Weijers, directeur van het SKB weten. ,,Tevens heeft de inspecteur kennisgemaakt met de nieuwe Raad van Toezicht. Dit alles geeft voldoende vertrouwen voor de toekomst en is aanleiding om het toezicht per direct stop te zetten.”

Rust is terug

Jeltje Schraverus, directeur van het Slingeland, stelt ook dat de bestuurlijke rust is teruggekeerd: ,,Er wordt na de defusie met vertrouwen gekeken naar de toekomst. Wij hebben de Inspectie de afgelopen periode goed op de hoogte gehouden van de relevante ontwikkelingen."

,,Het is prettig dat ook de Inspectie nu constateert dat de voorwaarden voor goed bestuur binnen het Slingeland Ziekenhuis weer hersteld zijn. Wij hebben verder altijd benadrukt dat de kwaliteit van zorg binnen het Slingeland Ziekenhuis nooit in het geding is geweest. Het Slingeland Ziekenhuis gaat dan ook onverkort verder met het leveren van goede zorg”.

Vaatchirurgie

Inmiddels is er de laatste weken wel weer grote ophef ontstaan nadat het SKB bekend maakte met de vaatchirurgie met het Enschedese MST te willen samenwerken, in plaats van met het Slingeland. Dit zou ten koste kunnen gaan van de afdeling vaatchirurgie in het Doetinchemse ziekenhuis.