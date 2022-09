Verse bolus eten, zonnige hanzestad en aankloppen bij kabouters: monumentendag wordt modern in de Achterhoek

Verse bolussen bij Het Hofshuus in Varsseveld

Echte, Achterhoekse bolussen, wie kent ze niet? Heerlijk, versgebakken, in de houtgestookte bakoven van het Hofshuus. Wie onbekend is met deze regionale lekkernij, moet zaterdag toch maar op de fiets of in de auto stappen richting Varsseveld. De museumboerderij is speciaal voor de gelegenheid geopend. Tussen 10 en 16 uur zijn gidsten aanwezig voor een rondleiding langs gebruiksvoorwerpen uit vroegere tijden. Zowel de boerderij als de Gesinkschure is open. Ook is er live-muziek.