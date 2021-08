Verse bonen, sla, komkommers en paprika's: Janneke en Theo kunnen van hun eigen oogst leven

Vrijwel het gehele jaar door slagen ze erin om uit hun biologische tuin, fraai gelegen in het buitengebied van Halle, hun vaste afnemers wekelijks te voorzien van minimaal zeven soorten groente. Dit jaar zijn er geen aardappels bij. Ze verbouwen alleen een stukje voor zichzelf.



,,We slaan een jaar over voor de klanten omdat we we veel last hadden van coloradokevers. Theo was vorig jaar vier uur per dag bezig om ze met de hand te vangen”, vertelt Janneke (66) terwijl ze een foto laat zien van glazen potten vol kevers. Ze vermoeden dat de bron zit bij percelen in de buurt, waar eerder aardappels zijn geteeld en de opslag daarna is blijven staan. ,,We doorbreken nu de cyclus een jaar en hopen dat het volgend jaar beter gaat.”