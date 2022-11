Versgebakken kniepertjes in de Needse slaapkamer van Sinterklaas

School en sporthal in één nieuw gebouw: ‘metershoog gedrocht’, zeggen inwoners

Gorssel. Miljonairsdorp vol statige monumenten. Met als middelpunt: Museum More, het grootste Nederlandse museum voor modern-realistische kunst. Daar, in het hart van het dorp, is lichte beroering ontstaan. Want: de plaatselijke basisschool en sporthal dreigen mogelijk te worden geclusterd op één locatie. ,,Ons dorpsgezicht wordt aangetast met een gedrocht.”

21 november