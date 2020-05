Versmalling remt snelheid Aaltenseweg

Zorgwek­kend rapport slaat alarm: toekomst zorg Achterhoek in de knel

6:00 DOETINCHEM - Huisartsen die met pensioen gaan, forse afname van mantelzorgers en veel medisch specialisten die hier niet willen werken. Er is grote zorg over de zorg in de Achterhoek, stellen Menzis en regionale zorgpartijen in een rapport.