Verstandelijk beperkten mogen potje voetballen tegen hun helden van De Graafschap

In eerste instantie ogen de bewoners met een verstandelijke beperking nog wat gespannen, als ze in de zaal aan het wachten zijn. Uitzinnig van vreugde worden ze als de spelers van De Graafschap-selectie het sportpark op komen voor de jaarlijkse sport- en spelmiddag.

,,Ik wil van iedereen een handtekening”, zegt een bewoner die voorbij sprint met een lach op zijn gezicht.

Volledig scherm Petanque spelen met je idolen van de Graafschap: Ligeon en Burgzorg. © Jan Ruland van den Brink

Zestiende bezoek van De Graafschap

De selectie brengt het bezoek voor de zestiende keer. Al jaren levert Elver de club cliënten voor bijvoorbeeld terreinonderhoud en catering. Met deze middag, waar ook scholieren uit de regio aan meedoen, doet De Graafschap ‘iets terug'. Tien teams, met elk minstens één Graafschap-speler, strijden in het zonnetje tegen elkaar op een circuit met onder meer jeu de boules, een estafette en - uiteraard - voetbal.

De vrolijkheid neemt bij de cliënten nog meer toe als ze op het veld mogen met hun helden. ,,Dit is zó leuk. De Graafschap is de beste club die er is”, zegt bewoner Roel Kok (32). Hij is jaren groot fan van de club, zo vertelt hij. ,,Vooral van de keeper. Die is zo goed, hij laat bijna geen ballen door.” Zelf is hij een keeper van een ander niveau, vertelt hij er gelijk achteraan. ,,Ik heb nog bijna nooit een bal tegengehouden juist.”

Samen met Jeroen Reijnen (34), zijn medebewoner, zit hij in een team. Ook Reijnen is een fervent De Graafschap-supporter. ,,Dit is zo'n mooie dag. Nu kan ik ze allemaal in het echt zien. Ik vind het de beste club die er is.”

Quote Dit is zó leuk. De Graafschap is de beste club die er is Bewoner Elver

Handtekeningen gescoord

Ook bij veel andere bewoners is de vreugde groot. Maxs Surenbroek (20) komt blij het voetbalveld af, nadat zijn team de wedstrijd dik heeft gewonnen. ,,Ik heb ook nog gescoord.” Even later heeft hij zijn shirt vol handtekeningen staan. Allemaal gekregen van de spelers. ,,Vorig jaar is me dat ook gelukt. Dat shirt heb ik nog bewaard. Ik ben fan van De Graafschap en dan is dat superleuk om terug te zien.”

Blije gezichten, daar is het De Graafschap om te doen. De club wil de bewoners van Elver ‘een toptijd geven', zegt aanvaller Fabian Serrarens. ,,Hier doen we het voor. Deze mensen een glimlach bezorgen en door te sporten een onvergetelijke middag geven.”