Verstandelijk beperkten werken in zorgcentrum Oldershove

Elver is gespecialiseerd in de begeleiding en behandeling van mensen met een lichte tot ernstige verstandelijke beperking. Het is de bedoeling dat deze mensen steeds meer betrokken worden bij maatschappelijke activiteiten in de Achterhoek en Liemers, zodat de drempel lager wordt en ze zelfstandiger worden.



Naast helpen in het restaurant en de dagvoorziening zien Elver en Sensire nog meer mogelijkheden voor de deelnemers. Gedacht wordt aan het ophalen voor het eten, samen koffie drinken, een spelletje doen of een boodschapje doen. Maar ook werkzaamheden zoals glas en papier ophalen, helpen bij activiteiten of ondersteunen bij bewonersvragen.



Elver heeft al deelnemers binnen de horeca aan het werk en wil het werkveld graag verder uitbreiden. De hulp bij Oldershove wordt dan ook gezien als een logische, maar belangrijke stap in de verdere ontwikkeling.