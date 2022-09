Vertrek Mol komt voor PvdA/GroenLinks als verrassing: ‘Teleurstellend, dit had anders gekund’

Buurvrou­wen vindplek dode baby Sem: ‘Had de moeder hem maar bij ons voor de deur gelegd’

DOETINCHEM - ,,Had de moeder baby Sem maar bij ons voor de deur gelegd”, zeggen Joke Wassink en Betsie van den Berg onafhankelijk van elkaar. De twee buren die wonen in de woonwijk De Hoop zijn door de doorbraak in de zaak Sem Vijverberg weer zestien jaar terug in de tijd.

8 september