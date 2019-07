Vertrek Sports Palace uit Doetinchem onderdeel reshuffle sportscholen

Het pand aan de Walstraat, waar sinds halverwege de jaren negentig van de vorige eeuw een Sports Palace zat, is eigendom van Schurink. ,,De bedoeling is dat hier horeca in komt", zegt de eigenaar. ,,Het terras is al aangelegd. Ik ben in gesprek met kandidaten.”



De voormalige sportschool ligt tegen het toekomstige Joop Sarsplein, dat op dit moment wordt aangelegd. De plek is leeggekomen na de sloop van het Gelderlanderpand. Er wordt naar gestreefd het horecaplein nog voor het Stadsfeest (29 augustus tot en met 1 september) te openen.