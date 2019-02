Vertrekkend wethouder Ilse Saris in Winterswijk: ‘Een nare afsluiting van negen mooie jaren’

Ooit begon u in Winterswijk als jongste raadslid voor het CDA. U was nog maar 26. ,,De politiek is me met de paplepel ingegoten. Mijn vader was afdelingsvoorzitter van Winterswijk. Op mijn vijftiende ging ik al met hem mee naar raadsvergaderingen. En toen ik 34 was, werd ik wethouder.’’