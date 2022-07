Vertrekkende Zwarte Crossers rijden alcoholfuik in, lange file op A12

Daarbij is natuurlijk veel alcohol ingenomen en om te voorkomen dat er onveilige situaties ontstaan op de weg, zijn alle bestuurders maandagmorgen onderworpen aan een alcoholcontrole. Bij De Domme Aanleg bij Aalten stonden tientallen agenten om de bestuurders te testen op (rest)alcohol in het bloed.



Al vroeg werd er iemand aangehouden, die te veel had gedronken om nog een auto te mogen besturen. Opvallend: diegene was níet afkomstig van de Zwarte Cross, laat de politie weten.



De overige resultaten worden later vandaag bekendgemaakt.