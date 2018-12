Vervallen boerderij in De Heurne is straks woonhuis én galerie

Deventers knuffelve­te­raan Macleod (95), de Canadees die steeds terugkwam, overleden

18:45 Captain John Macleod is overleden. 95 jaar oud. De oorlogsveteraan die elke herdenking trouw Deventer en Zutphen bezocht stierf bijkans in het harnas. Verknocht als hij was aan de Nederlandse herdenkingen woonde hij in september nog de Market Garden landing op de Ginkelse Heide bij. Het zeven dagen durende herdenkingsfestijn eiste veel van de krachten van Macleod. Thuis in Canada belandde hij in het ziekenhuis, om er onlangs rustig in te slapen.