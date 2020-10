Vervanging jeugdveld van Trias Winterswijk eindelijk begonnen

,,Tenminste, voor zover de coronacrisis het allemaal toelaat. Ik hoop dat er in het nieuwe jaar weer competitie gespeeld mag worden’’, zegt Raymon Nienhuis, bestuurslid wedstrijdzaken. De vervanging van het jeugdveld is later begonnen dan gepland. De vertraging had allerlei oorzaken. ,,Maar vanwege corona wordt er toch niet veel gespeeld, dus deze vertraging is niet zo erg,’’ aldus Nienhuis. Het tapijt van het oude kunstgrasveld wordt er door een speciale machine in grote delen afgehaald. De machine schudt gelijk de kunststof korrels uit het tapijt, zodat die gescheiden kunnen worden afgevoerd.

Hoofdveld gerepareerd

De vernieuwing van de speelvelden bij Trias had dit jaar veel voeten in aarde. Het hoofdveld was volgens het bestuur ook hard aan vervanging toe. Maar na keuring bleek met enig oplapwerk het veld nog wel bespeelbaar te zijn.



,,Ja, het veld is nu weer goedgekeurd’’, geeft Nienhuis toe. ,,Maar we krijgen regelmatig klachten van de tegenstander dat het veld te hard is. De grassprietjes komen niet meer overeind.’’



Het bestuur vindt dat het hoofdveld na 13 jaar op is, terwijl de gemeente pas overgaat tot vervanging als het veld is afgekeurd. Er wordt binnenkort een debat gestart.