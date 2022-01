Vervanging van sluisdeuren bij Doesburg noodzakelijk; scheepvaart wacht stremming van weken

De sluisdeuren zijn in 1983 geplaatst. Onderzoek heeft uitgewezen dat de deuren toe zijn aan vervanging. Er is volgens het waterschap geen reden voor directe zorgen of de deuren nog wel sterk genoeg zijn om het water tegen te houden. Toch is vervanging noodzakelijk, omdat op lange termijn de werking van de deuren mogelijk wel in gevaar kan komen bij extreem hoog- of laagwater.