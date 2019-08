Vervoerders uit Ulft en Pakistan werken samen om Chinese producten naar Europa te brengen

Met het truckvervoer over een nieuw traject door Pakistan en vervolgens met de boot naar Europese havens, wordt de transportroute aanzienlijk korter. ,,Chinese bedrijven verschepen hun producten nu vanuit hun eigen havens over zee naar Europa. Maar dat duurt veel langer dan de weg via Pakistan”, zegt directeur Don de Jong van Don Trucking. ,,En voor China als productieland is een efficiënte afzet naar Europa zeer belangrijk.”



De chauffeurs van Don Trucking pikken de containers op in Europese zeehavens, om ze daarna over de weg naar de eindbestemming te brengen. De haven van Rotterdam is het belangrijkste overslagpunt, maar de containers kunnen ook naar andere havens gebracht worden als dat effectiever is voor het vervoer naar het eindpunt.



,,We moeten niet onnodig slepen met spullen, behalve uit kostenoverwegingen is dat vooral niet goed voor het milieu”, zegt De Jong.