Verwarde man die vluchtte voor politie stapte van gestolen fiets over in gekaapte DHL-bus

WINTERSWIJK - De 25-jarige man die vrijdagavond in verwarde toestand op de vlucht sloeg voor de politie en daarbij de bus van een DHL-bezorger heeft gestolen, had kort daarvoor ook al een fiets afgepakt van iemand die het rijwiel even eerder had neergezet.

,,Wij kregen rond 18.00 uur een melding over de man, die erg in de war zou zijn. Toen collega’s hem vervolgens zagen en wilden aanspreken, ging hij ervandoor”, zegt Robbert Hummelink van de politie in Winterswijk. ,,Op die vlucht stal hij de fiets van een toevallige passant, waarop de collega’s hem niet hebben kunnen achterhalen.”

Toen de politie ven later gebeld wordt door een DHL-bezorger wiens bus was gestolen, werd vrij snel duidelijk dat de 25-jarige man hierin reed. In de gele bus reed de Winterswijker richting de grens en bij Oeding kwam hij Duitsland in. Korte tijd later werd hij door de Duitse politie gestopt en aangehouden.

Verdachte zit vast in Duitsland

De man, die volgens de politie lijdt aan achtervolgingswaan en daarom onvoorspelbaar en gevaarlijk is, zit momenteel vast in Duitsland, in afwachting van zijn overlevering aan Nederland. Eenmaal hier moet hij zich verantwoorden voor de strafbare feiten die hij heeft begaan, behalve de diefstal van de fiets en de bezorgbus is dat onder meer onttrekking aan aanhouding en verschillende verkeersovertredingen.

Of de man in Duitsland ook strafbare feiten heeft begaan is niet bekend: de Nederlandse politie heeft de verdachte nog niet verhoord daarover.