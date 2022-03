Verwarring over afmeting kleiput Winterswijk: ‘Berekeningen kloppen gewoon niet’

Op afvaljacht in en rond de Grolse gracht: basis­school­kin­de­ren zetten zich in voor NLDoet

GROENLO - Ter land en ter gracht hebben 26 kinderen uit de bovenbouw van basisschool Ni-je Veste in Groenlo vrijdagmorgen zwerfafval opgehaald in het kader van NLDoet. ,,We hebben in totaal één flinke zak vol”, laat medeorganisator Michaël Lammers weten.

12 maart