Verwendag voor kankerpatiënten in Beltrum: ‘Eén dagje ontspannen is een feest’

Dit jaar staat deze voor zondag 6 oktober op het programma, van 10.00 tot 15.00 uur. ,,Het is en blijft zó dankbaar om te doen. Kanker is een rotziekte, heeft zo’n impact op alles en iedereen. Als je dan alle spanning en onzekerheid hebt gehad, of midden in de chemo’s zit... Een dagje ontspannen en genieten is dan een feest, voor de patiënt maar net zo goed voor de partner of rest van het gezin.”



Dit jaar is het programma voor het eerst voor vrouwen én mannen. ,,Waarom? Eigenlijk gewoon omdat er voor een aantal mannen ook om werd gevraagd. En wij ons kunnen voorstellen hoe dit ook hen goed doet.” Van ontspannende massages tot pedicurebehandelingen, iets moois maken. De organisatoren trekken tal van professionals en artistieke talenten aan. ,,We hebben wel eens een workshop houtsnijden gehad. Graffiti is ook geweldig. En wat denk je van klankschalen? En ook de maaltijd is een belangrijk onderdeel van het programma.”



Voor opgave en nadere info stuur een mail naar kleingebbinck.m@gmail.com