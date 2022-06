Verwijderen van asbestdaken in de Achterhoek ligt vrijwel stil

Opgestapte wethouder Zutphen bijt van zich af en wil onderzoek naar ‘politieke femicide’ en anonieme brief

Voormalig wethouder Laura Werger vraagt of de gemeenteraad van Zutphen een onderzoek wil beginnen naar de anonieme brief die vlak voor de verkiezingen door ambtenaren naar de Stentor is gestuurd. De burgemeester en gemeentesecretaris besloten na die brief een extern onderzoek te laten uitvoeren naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van Werger.

