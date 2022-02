Verwoestende brand Drempt maakt tuinen vanwege asbest tot ‘verboden gebied’: ‘Brandende resten landden in onze tuin’

video + update Huurder partycen­trum Drempt ziet met pijn in het hart zijn zaak afbranden: ‘Dit is heel heftig’

DREMPT - Met pijn in zijn hart ziet de huurder van partycentrum Het Gouden Paleis dinsdagmorgen hoe zijn zalencentrum in Drempt in vlammen opgaat. ,,Heel triest. Dit is heel heftig”, zegt hij.

1 februari