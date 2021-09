Verzet in Lichtenvoorde redde honderden geallieerde soldaten, nu is er een monument om hen te eren

Die geuzennaam wordt sinds kort geëerd met een nieuw monument aan de rand van het Joep ter Haar plantsoen.



,,Het monument is een propeller van een vliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog die beschikbaar is gesteld door het AVOG-crashmuseum”, zegt Theo Leemreize van Stichting 4 en 5 mei Lichtenvoorde.



,,Zij vroegen ons of wij daar een mooie plek voor wisten. Dat hebben we zeker, want Lichtenvoorde kende een uitgebreid verzetsnetwerk. Een aantal van deze verzetsstrijders wordt al geëerd in het dorp, maar een monument voor de hele groep was er tot op heden niet.”