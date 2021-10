Verzet tegen aankoop van grond voor mestvergister op De Laarberg bij Groenlo

Bruisende Muziek Meeting Achterhoek zonder muziek maar vol inspiratie

24 oktober DOETINCHEM - De Gruitpoort in Doetichem was zaterdag even het bruisende muzikale hart van de Achterhoek. Een kleine honderd muzikanten, producenten en andere betrokkenen bij de muziekindustrie troffen elkaar op de Muziek Meeting Achterhoek (MMA) en vergaarden inspiratie, informatie en nuttige nieuwe contacten.